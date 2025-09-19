پخش زنده
امروز: -
با آغاز سال تحصیلی جدید، ۷۵ بسته لوازمالتحریر شامل کیف، جامدادی و سایر اقلام ضروری به دانشآموزان نیازمند بافقی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول فرهنگی قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی گفت: ارزش ریالی این بستهها بالغ بر ۶۰ میلیون تومان است که با همت خیران تهیه و در اختیار خانوادههای کمبرخوردار قرار گرفت.
حسینی هدف از این اقدام را حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و فراهم آوردن شرایط بهتر برای تحصیل عنوان کرد و افزود: «هیچ دانشآموزی نباید به دلیل کمبود امکانات از تحصیل بازبماند.»
به گفته حسینی، این کار نشاندهنده روحیه همدلی و ایثار مردم کشور است که همواره به یاری همنوعان خود میشتابند. وی ابراز امیدواری کرد این بستهها لبخند، شادی و انگیزه را برای دانشآموزان به همراه داشته باشد و گامی در جهت آیندهای روشنتر باشد.