با آغاز سال تحصیلی جدید، ۷۵ بسته لوازم‌التحریر شامل کیف، جامدادی و سایر اقلام ضروری به دانش‌آموزان نیازمند بافقی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول فرهنگی قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی گفت: ارزش ریالی این بسته‌ها بالغ بر ۶۰ میلیون تومان است که با همت خیران تهیه و در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گرفت.

حسینی هدف از این اقدام را حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و فراهم آوردن شرایط بهتر برای تحصیل عنوان کرد و افزود: «هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل کمبود امکانات از تحصیل بازبماند.»

به گفته حسینی، این کار نشان‌دهنده روحیه همدلی و ایثار مردم کشور است که همواره به یاری همنوعان خود می‌شتابند. وی ابراز امیدواری کرد این بسته‌ها لبخند، شادی و انگیزه را برای دانش‌آموزان به همراه داشته باشد و گامی در جهت آینده‌ای روشن‌تر باشد.