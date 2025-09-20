پخش زنده
امروز: -
دوره توانمند سازی معلمان ابتدایی با هدف ارتقای سطح آموزشی در شهرستان ممسنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، گودرز پناهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ممسنی گفت: این برنامه تحولی با هدف تغییر رویکردهای آموزشی و تربیتی طراحی شده است و در این طرح، روشهای تدریس فعال، محیطهای یادگیری بانشاط و فرآیندهای تربیتی خلاقانه جایگزین شیوههای سنتی می شود.
او افزود : در این دوره معلمان توانمند به عنوان راهبران آموزشی و تربیتی نقش محوری خواهند داشت و با هدایت فعالیتهای گروهی و خلاقانه، دانشآموزان را در مسیر تقویت مهارتهای فردی، اجتماعی، تفکر انتقادی و مسئولیتپذیری یاری میکنند.
گودرز پناهی ادامه داد : این دوره آموزشی زمینهای فراهم میسازد تا یادگیری برای دانشآموزان تجربهای لذتبخش، مشارکتی و معنادار باشد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ممسنی بیان کرد: با برنامهریزی انجام شده، بیش از ۶۰۰ نفر از فرهنگیان شهرستان ممسنی در این دوره شرکت کردند و قرار است با انتقال دانش و تجربه به سایر همکاران، جریان یادگیری و تغییر در سطح مدارس ابتدایی ممسنی نهادینه شود.