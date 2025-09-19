دفاع مقدس، غزه، بازگشایی مدارس و تبریک به قهرمانان کشتی، چهار محور سخنان خطیبان جمعه دیگر شهرهای استان گلستان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس قهرمانی کشتی گیران کشورمان را در جهان تبریک گفت.

او افزود: این مدال طلا، غرور ملی ملت ایران را دو چندان کرد.

امام جمعه گنبدکاووس افزود: یکی از کار‌های ارزشمند هم اهدا مدال طلا به شهدا بود.

عبدالکریم آخوند جاور، امام جمعه اهل‌سنت گنبدکاووس، گفت: ایمان به خدا زمانی کامل می‌شود که همراه با محبت به پیامبر اسلام باشد.

او از مسلمانان خواست: این محبت را در عمل و رفتار خویش نشان دهند.

حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله در آستانه آغاز سال تحصیلی ازمردم خواست: دست همنوعان را بگیرند و لبخند شادی را در لبان دانش آموزان نیازمند دو چندان کنند.

حاج محمد آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله نیز گفت: امروز در جامعه ما سنت زیبایی به نام جشن عاطفه‌ها شکل گرفته که لازم است در این جشن به یاری همنوعان بشتابیم.

حجت الاسلام رضانژاد امام جمعه گالیکش با بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: تبعیت از رهبری و وحدت و همبستگی باعث پیروزی ملت ایران شد.

حجت الاسلام دیلم امام جمعه موقت شهر علی آباد کتول گفت: سلاح استکبار ستیزی در جهان، مقاومت است و با وجود این سلاح، جنایتکاران جرات جنگ و جنایت را نخواهند داشت.

حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر با بزرگداشت هفته دفاع مقدس، علت پیروزی در ۸ سال دفاع مقدس را ایمان، اتحاد مردم و پیروی از ولایت فقیه عنوان کرد.

مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر ضمن دعا برای مردم غزه و فلسطین و با انتقاد از نشست‌های اخیر کشور‌های عربی و اسلامی گفت: توقع این است که در این نشست‌ها تصمیم عملی برای حمایت از مردم غزه و فلسطین گرفته می‌شد.

حجت الاسلام شیخی امام جمعه بندرترکمن، تعلیم و تربیت را دو اصل مهم در مدارس و مراکز علمی دانست و خواستار توجه بیشتر به امور پرورشی و آموزش قران و اقامه نماز جماعت در این مراکز شد.

حجت‌الاسلام سید ابوالفضل حسینی امام جمعه آق قلا، غزه را نماد ایمان و ایستادگی دانست و گفت: تاریخ گواه است که هر کجا ایمان زنده بود، امت‌ها زنده هستند.

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه شهردوزین با اشاره به فصل بازگشایی مدارس گفت: موضوعی که بیش از پیش مورد تأکید اولیای دغدغه‌مند قرار دارد، کشف و پرورش استعداد دانش آموزان است.

حجت الاسلام میرعرب امام جمعه شهر مزرعه کتول گفت: دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال تفرقه افکنی در کشور هستند، اما وحدت مردم ما همیشه نقشه آنان را نقش بر آب کرد.

حجت الاسلام بهرامی امام جمعه شهر خان ببین و منطقه فندرسک نیز از قهرمانان تیم ملی کشتی که خوش درخشیدند قدردانی کرد.

حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر با اشاره به دستاورد‌های جنگ تحمیلی ۸ ساله گفت: خودباوری و اتحاد ملی و خود کفایی دفاعی از جمله این دستاوردهاست.

‌حجت الاسلام سمیعی امام جمعه شهر فاضل‌آباد پیروزی ایران در جنگ با اسرائیل را یک نقطه عطف تاریخی برای کشور دانست و افزود این پیروزی بستر تازه‌ای برای تحولات اقتصادی گسترده فراهم ساخته است.

حجت الاسلام کریمی امام جمعه موقت کردکوی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، شرکت جشن عاطفه‌ها را یکی از مصداق‌های دینداری دانست

حجت الاسلام ریاحی امام جمعه نوکنده مسئله اول جهان اسلام را مسئله فلسطین دانست و گفت: امروز حاکمان کشور‌های اسلامی و عربی باید برای نجات فلسطین اقدام عملی کنند.