واژگونی سواری در جاده بوانات – صفاشهر باعث حبس سرشنینان خودرو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رضا دسترنج رئیس اورژانس شهرستان بوانات گفت: با اعلام واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور بوانات – صفاشهر دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس بوانات به محل اعزام شدند.
رضا دسترنج ادامه داد: در زمان رسیدن نیروها، خودرو به حالت معلق روی سقف در پایین جاده قرار داشت و دو سرنشین آن در داخل خودرو حبس و گرفتار بودند.
او بیان کرد: با همکاری کارکنان اورژانس و نیروهای انتظامی و آتشنشانی بوانات، عملیات رهاسازی مصدومان پس از حدود ۲۰ دقیقه انجام شد.
رضا دسترنج بیان کرد: پس از اقدامات درمانی پیشبیمارستانی و تثبیت وضعیت، هر دو مصدوم ابتدا به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بوانات منتقل و پس از مراقبتهای اولیه برای درمان تخصصی به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده اعزام شدند.
رئیس اورژانس شهرستان بوانات بیان کرد: تعامل و هماهنگی مؤثر بین اورژانس ۱۱۵، نیروی انتظامی و آتشنشانی بوانات نقش مهمی در نجات جان مصدومان این حادثه داشت.