به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد «قهرمان شهر» در ۲۵ رشته ورزشی با هدف ارتقای سهم ورزش در فعالیت‌های روزانه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح محلات تهران پیگیری می‌شود.

«کورن هول» (چاله ذرت) به عنوان یکی از رشته‌های این دوره، مورد استقبال بانوان و آقایان شرکت کننده قرار گرفته و به گفته‌ی مسئولان، از ابتدای این طرح، کمیته کورن هول استان تهران همکاری موثری در برگزاری این رویداد فرهنگی - ورزشی داشته است.

علیرضا پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی، با حضور در محله نوروزآباد تهران شاهد برگزاری این رقابت‌ها بود و سپس به همراه حسنی مسئول کمیته کورن هول استان، پیشکسوتان و مسئولان ورزش منطقه در این رشته بازی کردند.

رویداد ورزشی «قهرمان شهر» از ابتدای شهریور آغاز شده است و به مدت ۳۰ روز در مجموعه‌های ورزشی و اماکن روباز شهر تهران ادامه دارد.

در ورزش «کورن هول»، بازیکنان کیسه‌های حبوبات پارچه‌ای را از فاصله حدود ۵ تا ۸ متری به سمت یک تخته برجسته و زاویه‌دار چوبی (با حفره‌ای در انتهای آن) پرتاب می‌کنند و هدف آنها افتادن کیسه درون حفره است.