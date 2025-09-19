برگزاری رقابتهای کورن هول در رویداد ورزشی «قهرمان شهر»
رویداد «قهرمان شهر» در ۲۵ رشته ورزشی از جمله «کورن هول» در تهران در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رویداد «قهرمان شهر» در ۲۵ رشته ورزشی با هدف ارتقای سهم ورزش در فعالیتهای روزانه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح محلات تهران پیگیری میشود.
«کورن هول» (چاله ذرت) به عنوان یکی از رشتههای این دوره، مورد استقبال بانوان و آقایان شرکت کننده قرار گرفته و به گفتهی مسئولان، از ابتدای این طرح، کمیته کورن هول استان تهران همکاری موثری در برگزاری این رویداد فرهنگی - ورزشی داشته است.
علیرضا پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومیمحلی، با حضور در محله نوروزآباد تهران شاهد برگزاری این رقابتها بود و سپس به همراه حسنی مسئول کمیته کورن هول استان، پیشکسوتان و مسئولان ورزش منطقه در این رشته بازی کردند.
رویداد ورزشی «قهرمان شهر» از ابتدای شهریور آغاز شده است و به مدت ۳۰ روز در مجموعههای ورزشی و اماکن روباز شهر تهران ادامه دارد.
در ورزش «کورن هول»، بازیکنان کیسههای حبوبات پارچهای را از فاصله حدود ۵ تا ۸ متری به سمت یک تخته برجسته و زاویهدار چوبی (با حفرهای در انتهای آن) پرتاب میکنند و هدف آنها افتادن کیسه درون حفره است.