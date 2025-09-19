به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه فینال هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان که به میزبانی باشگاه بسپار شیمی سپیدان اصفهان برگزار شد، از توسعه بازی چوگان به عنوان میراث تاریخی و فرهنگی ایران در اصفهان خبرداد و گفت: این ورزش با حمایت دولت و بخش خصوصی توسعه می‌یابد.

مهدی جمالی‌نژاد همچنین به روند احیای این ورزش تاریخی و میراث معنوی کشور اشاره و تاکید کرد: چوگان بخشی از هویت تاریخی ماست و میدان نقش‌جهان از ابتدا برای این ورزش ساخته شده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش بخش خصوصی، اولین زمین استاندارد چوگان کشور در محیطی جذاب در محدوده دانشگاه صنعتی اصفهان برای برگزاری رقابت‌های ملی ایجاد شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به بازی‌های نمادین گذشته در میدان نقش‌جهان، افزود: به دلیل نبود زمین استاندارد، امکان برگزاری منظم مسابقات لیگی چوگان فراهم نبود درحالیکه اکنون با ایجاد این زمین استاندارد، رقابت‌ها مستمر در حال برگزاری است.

مهدی جمالی نژاد با تأکید بر ریشه‌های دینی و فرهنگی چوگان، گفت: این ورزش که مورد توجه پیامبر اکرم (ص) بوده، بخشی از میراث مذهبی و تاریخی ماست و ترویج آن می‌تواند جوانان را به ورزش‌های اصیل جذب کند.

استاندار درباره نقش دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: دولت بسترساز و بخش خصوصی بازیگر اصلی است؛ بخش خصوصی عاشق و علاقه‌مند به چوگان پای کار آمده و این مجموعه در اختیار آنها خواهد بود تا این ورزش را توسعه دهند.

مهدی جمالی نژاد همچنین از برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات جهانی چوگان در اصفهان خبر داد و گفت: پیش‌تر بازی‌های نمادینی در میدان نقش‌جهان برگزار کردیم و با ظرفیت زمین جدید، امید است میزبان مسابقات جهانی باشیم. چوگان متعلق به ایران است و باید آن را حفظ کنیم.

وی بر حمایت دولت از توسعه چوگان تأکید و ابراز امیدواری کرد: با همکاری بخش خصوصی، این ورزش به جایگاه شایسته خود برسد.