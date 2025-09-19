پخش زنده
امام جمعه شاهین دژ گفت:هفته دفاع مقدس نماد اقتدار ایران اسلامی در دفاع از دستاوردها، آرمانها و اهداف اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خطبههای نماز جمعه این هفته شاهین دژ به امامت حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ برگزار شد.
امام جمعه شاهین دژ باتبریک فرارسیدن ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته باید فداکاری و دلاور مردیهای رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس برای نسل جوان بازگو شود.
وی در ادامه افزود: در دوران دفاع مقدس قدرت اعتقاد، ایمان و باور مردم ایران به جهانیان ثابت و بصیرت، مقاومت، وحدت و همدلی مردم موجب شکست ابر قدرتهای شرق و غرب شد
او سپس گفت:هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای تبیین رشادتهای ایثارگران هشت سال دفاع مقدس میباشد
امام جمعه شاهین دژ در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل اشاره کرد وگفت: هرکس بخواهد چشم طمع به این مملکت داشته باشد ملت ایران با روحیه جهادی و انقلابی درس فراموش نشدنی به دشمنان خواهد داد.
او به نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی در قطر اشاره کرد وگفت محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در این نشست از مهمترین و نقاط قوت این نشست بود.