استاندار یزد، در سفر به شهرستان اشکذر از چندین پروژه تولیدی و آموزشی بازدید کرد و یک آموزشگاه روستایی را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، نخستین برنامه سفر بابایی، بازدید از پروژه ۵۲۶ هکتاری کاشت درخت توسط یک شرکت تولیدی بود. در ادامه، عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی این شرکت نیز آغاز شد.
استاندار یزد همچنین از پروژه نیمهتمام سالن همایشهای مرحوم کلانتریان اشکذر بازدید کرد و در آیین خشتگذاری آموزشگاه ۱۲ کلاسه قرآنی این شهرستان حضور یافت. علاوه بر این، در شهر مجومرد، باحضور استاندار یزد ، عملیات اجرایی ساخت آموزشگاه ۹ کلاسه حضرت زهرا (س) با مشارکت کارخانه کاشی فیروزه سرام آغاز شد.
بابایی در ادامه سفر، از کشتارگاه شهرستان اشکذر بازدید و با مسئولان این مجموعه گفتوگو کرد و قول مساعد برای پیگیری مشکلات تولید در این بخش داد.
سفر استاندار یزد با حضور در آیین افتتاح مدرسه پروین اعتصامی روستای ابراهیمآباد رستاق پایان یافت. این آموزشگاه با مشارکت شرکت پرشین کاشی ساخته و به آموزش و پرورش استان تحویل داده شده است.