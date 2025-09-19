مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت:موضوع آموزش یک فریضه الهی برای مسلمانان است و در دنیای امروز هم اهمیت آن برای کسی هیچ در جامعه پنهان نیست.

علی اکبر صمیمی، امروز ۲۸ شهریور با حضور در مصلی امام خمینی (ره) ارومیه، پیش از خطبه‌های نماز جمعه در رابطه با شروع سال تحصیلی و تبیین موضوعات مختلف آموزشی و پرورشی به سخنرانی پرداخت.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه ارومیه به اهمیت توجه به مسائل و موضوعات نظام تعلیم و تربیت گفت: موضوع آموزش یک فریضه الهی برای مسلمانان است و در دنیای امروز هم اهمیت آن برای کسی هیچ در جامعه پنهان نیست.

صمیمی گفت: توسعه در بخش‌های مختلف، از طریق و منظر نظام تعلیم و تربیت است، هر جامعه‌ای معلمان متعهد، دانش آموزان محقق و پژوهشگر، زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری مناسب و فضا‌های آموزشی و پرورشی با امکانات را برای تحقق علم آموزی فراهم آورده، پیشرفت و رشد داشته است.

وی پیشرفت ایران اسلامی در مقوله‌های علمی را مرهون راهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره دغدغه وضعیت آموزشی و پرورشی کشور را دارند و دغدغه‌مند معیشت معلمان و کیفیت نظام تعلیم و تربیت را دارند، موفقیت‌های ایران اسلامی در موضوعات علم آموزی و پژوهشی مرهون رهبری و راهبری ایشان و برنامه ریزی‌های دولتمردان است.

صمیمی به دغدغه‌های رییس جمهور در مقوله آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و گفت: خدا را شاکریم که رییس جمهوری فرزانه، حکیم و به تعبیر رهبر انقلاب؛ «دانشمند» امروز در رأس امورات اجرایی و تصمیم گیری دولت و کشور حضور دارد، عدالت در کیفیت و فضا‌های آموزشی امروز در دستور کار دکتر پزشکیان قرار دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در رابطه با نقش مهم خیرین در برقراری عدالت در فضا‌های آموزشی نیز گفت: خیرین مدرسه ساز بیش از ۳۰ درصد مدارس در استان آذربایجان غربی را احداث کرده‌اند، استان آذربایجان غربی امروز بیش از هر زمان دیگری به کمک خیرین و مردم در امر مدرسه سازی نیازمند است، دولت و مجلس نیز در یک اقدام مهم امکان ساخت مدرسه به ازای مالیات را فراهم آورده است که گامی مهم و مؤثر در این راستا خواهد بود.

صمیمی گفت: آموزش و پرورش نوین را جایگزین کلاس‌های درس سنتی خواهیم کرد، مقدمات لازم برای ایده پردازی، کار پژوهشی، فعالیت‌های اجتماعی و … را در کلاس‌های درس برای دانش آموزان فراهم می‌کنیم که برای تحقق این مهم بیش از ۲۷ هزار معلم استان آذربایجان غربی تا شروع سال تحصیلی آموزش و دوره‌های لازم را سپری می‌کنند.

وی در پایان به اتمام مقدمات آماده سازی مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: روز یک مهر همه مدارس با حضور معلمان، مدیران و دانش آموزان بازگشایی خواهد شد، هیچ اولیای خانواده‌ای نگران روز اول مهر و بازگشایی مدارس نباشد، همه تمهیدات لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای آغاز سال تحصیلی پیش بینی و فراهم شده است.

به گفته صمیمی؛ ۳ هزار و ۲۷۰ کلاس درس و‌۵۱۷ مدرسه که نیازمند رنگ آمیزی و شاداب سازی بودند، در قالب طرح شهید عجمیان رنگ آمیزی شده و در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار خواهد گرفت.