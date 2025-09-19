اطلاعیه لغو برنامه‌های جشنواره انگور در روز جمعه ۲۸ شهریور

با توجه به پیش‌بینی هواشناسی در خصوص وقوع تندباد و بارش‌های پراکنده در شمال‌غرب کشور، برگزاری جشنواره انگور ارومیه در روز جمعه ۲۸ شهریورماه لغو و ادامه برنامه‌های جشنواره از روز شنبه ۲۹ شهریورماه پیگیری خواهد شد.