به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،دکتر لیلی مصلی‌نژاد، مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهرم، با اعلام این خبر گفت: در مرحله نهایی این رقابت‌ها، عباس دهقانیان در رشته تفکر در علوم پایه موفق به کسب دو مدال طلا به صورت انفرادی و گروهی شد.

او افزود : همچنین، سبحان مهرافشان در همین رشته مدال طلای گروهی و دیپلم افتخار انفرادی را از آن خود کرد.

دکتر لیلی مصلی‌نژاد با بیان سطح بالای این رقابت‌ها ادامه داد : ‌المپیاد علمی یک رقابت پیچیده و چند مرحله‌ای در سطح کشور است که دانشجویان در رشته های مختلفی چون همگرایی علوم پایه، استدلال بالینی و اخلاق پزشکی و آموزش پزشکی در سه مرحله فردی و گروهی به رقابت می‌پردازند و کسب این مدال‌ها نشان‌دهنده توانمندی علمی بالای دانشجویان است.

مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهرم اضافه کرد: علاوه بر مدال‌آوران، علی نادری و امیررضا نقوی در رشته استدلال بالینی و رضا فرهادپور در رشته آموزش پزشکی از دیگر دانشجویان دانشگاه جهرم بودند که به مراحل نهایی راه یافتند.