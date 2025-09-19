به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حیدری روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال زراعی جاری، وسعت کشت سیب‌زمینی در استان زنجان به هفت هزار و ۱۶۰ هکتار افزایش یافته است که شامل ارقام متنوعی همچون سانته، اسپریت، جیلی، بامبا، سیلوا، فابولا، چرنجر، کلمبا، پانامورا، سیفرا و آگریاست.

وی اضافه کرد: این تنوع در ارقام علاوه بر افزایش کیفیت محصول، زمینه را برای تولیدی با کیفیت و پاسخگویی به سلایق مختلف بازار فراهم کرده است.

به گفته حیدری، تاکنون حدود ۳۳ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع استان برداشت شده است و با روند فعلی، انتظار می‌رود میزان تولید تا پایان فصل برداشت به مجموع ۲۲۰ هزار تن برسد.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در این زمینه، مازاد تولید سیب‌زمینی استان است؛ به طوری که حدود ۸۳ درصد از تولید فراتر از نیاز داخلی است.

معاون زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: از این رو، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات این محصول به بازار‌های بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود.