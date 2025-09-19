رئیس اداره بهزیستی میاندوآب خبر داد:
توزیع ۱۰۰۰ بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان نیازمند
رئیس اداره بهزیستی میاندوآب گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی بیش از یک هزار بسته لوازمالتحریر با همت خیرین تهیه و بین دانشآموزان مددجوی تحت پوشش توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ علی اسماعیلینژاد با اعلام این خبر، اظهار کرد: جمعآوری کمک برای خرید نوشتافزار دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی یکی از اقداماتی است که همه ساله در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید انجام میشود.
رئیس اداره بهزیستی میاندوآب افزود: در این راستا از اوایل شهریور ماه پویشی تحت عنوان «مشق مهر» برای تهیه نوشتافزار و لباس فرم دانشآموزان موردنیاز دانشآموز تحت پوشش بهزیستی شهرستان شروع به فعالیت کرد که همچنان نیز ادامه دارد.
وی گفت: این پویش در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و بهمنظور بهرهمندی از ظرفیت مشارکت آحاد مردم، شرکتها، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در تأمین و تهیه نوشتافزار دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی فعالیت میکند.
اسماعیلینژاد با اشاره به تدارک مقادیری لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند، تصریح کرد: در این راستا در آستانه آغاز سال تحصیلی بیش از یک هزار بسته لوازمالتحریر با همت خیرین تهیه و بین دانشآموزان مددجوی تحت پوشش بهزیستی شهرستان میاندوآب توزیع میشود.
رئیس اداره بهزیستی میاندوآب با بیان اینکه اجرای پویش «مشق مهر» تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد، افزود: اداره بهزیستی شهرستان میاندوآب همهروزه آماده جمعآوری وسایل موردنیاز برای دانشآموزان بیبضاعت است و از مردم نیکوکار را به مشارکت در تهیه لوازمالتحریر، کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی برای کودکان تحت پوشش دعوت میکنیم.