به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت از پنجشنبه (۲۷ شهریور) به میزبانی آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز شد و امروز (۲۸ شهریور) با معرفی برترین‌ها در بخش دختران به پایان رسید.

در روز دوم مسابقات، رقابت‌ها در ۳ رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در ماده‌های ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر برگزار شد.

نفرات برتر به شرح زیر است:

رده سنی بزرگسالان:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: محیا دستپاک (البرز)

نفر دوم: نگین شیخی (خوزستان)

نفر سوم: سوفیا سلطان دلال (اصفهان)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: سوفیا سلطان دلال (اصفهان)

نفر دوم: آلاله حشمتی (تهران)

نفر سوم: فاطمه اسعدی (خراسان‌رضوی)

ماده ۱۰۰۰ متر:

نفر اول: سما شیخ‌بگلو (آذربایجان غربی)

نفر دوم: نهال مقدم‌رحمانی (تهران)

فر سوم: سیده مهشیدکیایی (تهران)

ماده ۵۰۰۰ متر:

نفر اول: سما شیخ‌بگلو (آذربایجان غربی)

نفر دوم: سیده مهشیدکیایی (تهران)

نفر سوم: نهال مقدم‌رحمانی (تهران)

رده سنی جوانان:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: سارینا حسینی (تهران)

نفر دوم: پریا حیدری (خراسان‌رضوی)

نفر سوم: پروشا وحدانی (خراسان‌شمالی)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: سیده ساریناحسینی‌اشمان (تهران)

نفر دوم: پروشاوحدانی (خراسان رضوی)

نفر سوم: پریا حیدری (خراسان‌رضوی)

ماده ۱۰۰۰ متر:

نفر اول: شایسته صفایی (مرکزی)

نفر دوم: تارا هاشمی (آذربایجان غربی)

نفر سوم: آیناز عباسی دینانی (اصفهان)

ماده ۵۰۰۰ متر:

نفر اول: اسما شریف‌یلمه (چهارمحال و بختیاری)

نفر دوم: شایسته صفایی (مرکزی)

نفر سوم: آیناز عباسی دینانی (اصفهان)

رده سنی نوجوانان:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: ترنم براتی (اصفهان)

نفر دوم: نسا مهدوی‌فر (آذربایجان غربی)

نفر سوم: رها روحی (تهران)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: ترنم براتی (اصفهان)

نفر دوم: نسا مهدوی‌فر (آذربایجان غربی)

نفر سوم: رها روحی (تهران)

ماده ۱۰۰۰ متر:

نفر اول: نیوشا نصیری (اصفهان)

نفر دوم: ترنم طغرلی (کرمان)

نفر سوم: هلیا سادات‌سوری (تهران)

ماده ۵۰۰۰ متر:

نفر اول: نیوشا نصیری (اصفهان)

نفر دوم: ترنم طغرلی (کرمان)

نفر سوم: آیدا طاهری (اصفهان)