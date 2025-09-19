معرفی برترینهای مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت دختران
مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت با معرفی برترینها در بخش دختران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت از پنجشنبه (۲۷ شهریور) به میزبانی آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز شد و امروز (۲۸ شهریور) با معرفی برترینها در بخش دختران به پایان رسید.
در روز دوم مسابقات، رقابتها در ۳ رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در مادههای ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر برگزار شد.
نفرات برتر به شرح زیر است:
رده سنی بزرگسالان:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: محیا دستپاک (البرز)
نفر دوم: نگین شیخی (خوزستان)
نفر سوم: سوفیا سلطان دلال (اصفهان)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: سوفیا سلطان دلال (اصفهان)
نفر دوم: آلاله حشمتی (تهران)
نفر سوم: فاطمه اسعدی (خراسانرضوی)
ماده ۱۰۰۰ متر:
نفر اول: سما شیخبگلو (آذربایجان غربی)
نفر دوم: نهال مقدمرحمانی (تهران)
فر سوم: سیده مهشیدکیایی (تهران)
ماده ۵۰۰۰ متر:
نفر اول: سما شیخبگلو (آذربایجان غربی)
نفر دوم: سیده مهشیدکیایی (تهران)
نفر سوم: نهال مقدمرحمانی (تهران)
رده سنی جوانان:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: سارینا حسینی (تهران)
نفر دوم: پریا حیدری (خراسانرضوی)
نفر سوم: پروشا وحدانی (خراسانشمالی)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: سیده ساریناحسینیاشمان (تهران)
نفر دوم: پروشاوحدانی (خراسان رضوی)
نفر سوم: پریا حیدری (خراسانرضوی)
ماده ۱۰۰۰ متر:
نفر اول: شایسته صفایی (مرکزی)
نفر دوم: تارا هاشمی (آذربایجان غربی)
نفر سوم: آیناز عباسی دینانی (اصفهان)
ماده ۵۰۰۰ متر:
نفر اول: اسما شریفیلمه (چهارمحال و بختیاری)
نفر دوم: شایسته صفایی (مرکزی)
نفر سوم: آیناز عباسی دینانی (اصفهان)
رده سنی نوجوانان:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: ترنم براتی (اصفهان)
نفر دوم: نسا مهدویفر (آذربایجان غربی)
نفر سوم: رها روحی (تهران)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: ترنم براتی (اصفهان)
نفر دوم: نسا مهدویفر (آذربایجان غربی)
نفر سوم: رها روحی (تهران)
ماده ۱۰۰۰ متر:
نفر اول: نیوشا نصیری (اصفهان)
نفر دوم: ترنم طغرلی (کرمان)
نفر سوم: هلیا ساداتسوری (تهران)
ماده ۵۰۰۰ متر:
نفر اول: نیوشا نصیری (اصفهان)
نفر دوم: ترنم طغرلی (کرمان)
نفر سوم: آیدا طاهری (اصفهان)