ابراهیم شیخ در سفر به بانه ضمن بازدید از مجتمع‌های تولیدی در شهرک صنعتی این شهر، با فعالین اقتصادی نیز دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، وی در این نشست بر ضرورت تولید محصولات داخلی تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه های وزارت صمت این است که شهرستان بانه به قطب تولید لوازم خانگی کوچک تبدیل شود.

معاون عمومی وزارت صمت با اشاره به نقش مهم تولیدکنندگان شهرستان بانه در تولید و اشتغالزایی اضافه کرد: ظرفیت فعال‌سازی بیش از ۵۰ درصد تولید محصولات خانگی کوچک در استان وجود دارد.

ابراهیم شیخ ، عمده مشکلات واحد های تولیدی را تامین ارز و ثبت سفارش کالا عنوان کرد و گفت: انتظار می رود مسیر واردات قاچاق در این استان به مسیر صادرات محصولات ساخت داخل تغییر کند.

بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم خاطرنشان کرد: مشکلات کولبری از عمده مشکلات این شهرستان بود که با فعالیت های اقتصادی این مشکل کمرنگ تر شده است.

ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز عنوان کرد: بر اساس مصوبه ماده چهار قانون، کارگزاران برای دریافت مجوز خروج، باید متعهد شوند که حداقل

۲۰ درصد از کالای خود را در داخل استان عرضه کنند.

در ادامه این نشست، فعالین و تولید کنندگان این شهرستان به بیان مشکلات حوزه تولید پرداختند.