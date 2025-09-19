مسابقات منطقه‌ای باشگاه‌های استان‌های شمالی با حضور گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و خراسان‌های رضوی و شمالی در سه مقطع جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در رامیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، این رقابت‌ها که به مناسبت گرامیداشت کنگره ملی چهار هزار شهید استان و هفته دفاع مقدس ترتیب یافته بود، با استقبال گسترده ورزشکاران همراه بود.

​مسیر ۷۰ کیلومتری مسابقه، ترکیبی از سربالایی‌ها و مسیر‌های مسطح بود که هم قدرت بدنی و هم مهارت فنی دوچرخه‌سواران را به چالش کشید.

​در این رویداد ورزشی، رکاب‌زنان در سه رده جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان، برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.