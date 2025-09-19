به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به تحلیل شرایط جوی استان، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد، از امروز و تا روز دوشنبه شاهد افزایش سرعت وزش باد در منطقه خواهیم بود.

روح اله داودی افزود: در ساعاتی سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای و گاهی وقوع تندباد‌های لحظه‌ای می‌رسد که می‌تواند خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و تأسیسات، نفوذ گردوخاک و کاهش میدان دید افقی را به همراه داشته باشد.