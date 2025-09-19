پیش بینی کاهش محسوس دمای هوا در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: باتوجهبه نفوذ هوای سرد از فردا تا اواسط هفته پیشرو، دماهای شبانه در استان روند کاهشی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به تحلیل شرایط جوی استان، اظهار کرد: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد، از امروز و تا روز دوشنبه شاهد افزایش سرعت وزش باد در منطقه خواهیم بود.
روح اله داودی افزود: در ساعاتی سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظهای و گاهی وقوع تندبادهای لحظهای میرسد که میتواند خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازهها و تأسیسات، نفوذ گردوخاک و کاهش میدان دید افقی را به همراه داشته باشد.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، از نظر نوسانات دمایی، انتظار داریم از فردا تا اواسط هفته پیشرو باتوجهبه نفوذ هوای سرد، دماهای شبانه روند کاهشی را داشته باشند.