ساروی به فینال رسید و سهرابی به شانس مجدد رفت



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر روز گذشته (پنجشنبه) با برگزاری مسابقات ۴ وزن اول آغاز شد و از ظهر امروز (جمعه) با برگزاری مسابقات در ۳ وزن ۶۰، ۷۲ و ۹۷ پیگیری می‌شود و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفانشان خواهند رفت.

نتایج نمایندگان کشورمان در ۳ وزن به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا، در دور اول با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب کایتو اینابا از ژاپن شد و این کشتی‌گیر ژاپنی در دیدار برابر حریف کره‌شمالی با نتیجه ۸ بر صفر شکست خورد تا احمدی‌وفا فرصت حضور در گروه بازنده‌ها را از دست بدهد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ و با توجه به پایان رسیدن ۴ دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم قانم از فرانسه شد که باتوجه به حضور حریفش در دیدار فینال تا وی به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه خواهد داد. سهرابی در این گروه با برنده مبارزه میان خاچاتریان از ارمنستان و سانچو از آمریکا مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا برای کسب مدال برنز با مری مایولیتکانوف از قزاقستان کشتی بگیرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ساروی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف آرتور سارگسیان از روسیه می‌رود