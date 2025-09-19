پخش زنده
بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسمی ویژه برای تجلیل از پیشکسوتان و نقشآفرینان حوزه تربیتبدنی سپاه و بسیج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم که با حضور امیر زارعی سرپرست اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی، سردار غیاثی فرمانده سپاه امام رضا (ع)، قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از فرماندهان سپاه، مسئولین بسیج، جمعی از خانوادههای شهدا و ایثارگران و همچنین فعالان عرصه ورزش و تربیتبدنی سپاه و بسیج و همچنین رؤسا و مسئولین هیأتهای ورزشی برگزار گردید، از تلاشها و فداکاریهای این قشر در دوران هشت سال دفاع مقدس قدردانی شد.
سخنرانان مراسم ضمن اشاره به اهمیت ورزش و آمادگی جسمانی در دوران دفاع مقدس، نقش بیبدیل ورزشکاران، مربیان و فعالان حوزه تربیتبدنی را در ایجاد روحیه رزمندگان و ارتقای توان رزمی نیروها یادآور شدند.
در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایایی از تعدادی از پیشکسوتان و فعالان تربیتبدنی سپاه و بسیج تجلیل به عمل آمد.