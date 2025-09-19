ورود کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» به یاسوج

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ناوگان آزادی بخش صمود به یاسوج رسید.