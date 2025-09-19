

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان در پنج شهر پیگیری شد.

پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی تهران میربان تیم فراایستاتیس کران فارس بود که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخ پوشان خاتمه یافت.

برای پرسپولیس در این بازی فاطمه صفا راستگو و زینب عباسپور در دقایق ۶۵ و ۷۹ گلزنی کردند.

این نخستین برد پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال بانوان است.

در بم خاتون این شهر پذیرای تیم یاسام نماینده کردستان بود و توانست با نتیجه چهار بر صفر برنده شود.

همچنین ملوانی‌ها در انزلی با ۲ گل از ایستای البرز شکست خوردند، در اصفهان سپاهان با وجود عقب افتادن در نیمه نخست مقابل آوای تهران، در پایان چهار بر سه برنده شد و در ایلام پالایش گاز این شهر یک بر صفر مغلوب گل گهر سیرجان شد.