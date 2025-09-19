به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات که با حضور ۸۹۰ شناگر در قالب ۸۵ تیم از نقاط مختلف کشور به مدت ۴ روز برگزار شد.



امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال با زمان ۱ دقیقه و ۲ ثانیه ۱۲ صدم ثانیه پس از ۱۵ سال رکورد محمد علیرضایی را هشتاد و شش صدم ثانیه بهبود بخشید و رکورددار جدید این ماده شد.

همچنین در ماده ۴۰۰ متر آزاد رده سنی بالای ۱۸ سال محمد قاسمی با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه در اختیار خودش بود، ارتقا داد.

در ماده ۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی، در رده سنی بالای ۱۸ سال، تیم منتخب ملی‌پوشان با ترکیب محمدقاسمی، دانیال جهانگیری، محمد مهدی غلامی و علی رشیدپور با زمان ۷ دقیقه ۳۹ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه رکورد ملی را شکستند.

پیش از این رکورد ملی در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض با زمان ۷ دقیقه ۴۳ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه ثبت شده بود.

در پایان و در مجموع تیمی در رده سنی ۱۳-۱۴ سال، مرکز تخصصی شنا نور تهران ۱۲۱ امتیاز، اریس اصفهان ۱۱۹ امتیاز و استخر شهید هاشمی نژاد مشهد ۱۱۷ امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی ۱۵-۱۷ سال، سرزمین شنا شیراز با ۱۸۰ امتیاز، استخر هاشمی نژاد مشهد ۱۳۷ و پایگاه قهرمانی آزادی تهران ۱۳۶ امتیاز به عناوین اول تا سوم رسیدند.

در رده سنی بالای ۱۸ سال، استخر هاشمی نژاد مشهد ۱۸۲، باشگاه اریس اصفهان ۱۲۶ امتیاز و استخر ۹ دی تهران ۱۱۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.