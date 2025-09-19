غار سنگ شکنان جهرم بعنوان بزرگترین غار دست‌کند جهان، با شماره ۱۰۱۱۷ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، غار «سنگ شکنان» در جنوب شهر جهرم با پنج هکتار وسعت ، بزرگترین غار دست‌کند جهان لقب گرفته است و از میراث شاخص استان فارس به شمار می رود.

این غار به دست سنگ‌شکنان عصر صفوی حفر شده و برداشت سنگ ساختمانی از این مکان ، به شکلی مهندسی شده و هنرمندانه طی قرن ادامه یافته و غاری دست کند با 100 ستون سنگی تراش خورده در قامت یک میراث شاخص انسانی خلق شده است.

بررسی‌ها نشان داده که در ابتدا تعداد و قطر ستون‌ها بیشتر از امروز بوده و به تدریج با افزایش عرض غار و مشکلات ناشی از حمل سنگ‌های استخراج شده، سنگ‌شکنان نسل‌های بعد، بخشی از بدنه این ستون‌ها را استخراج کردند و در نتیجه ستون‌ها به تدریج لاغر شده است .

در واقع این محل تا صد سال پیش یک معدن جهت استخراج سنگ ساختمانی بوده که حالا به عنوان بزرگترین غار دست‌کند به شماره ۱۰۱۱۷ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

غار سنگ‌شکنان جهرم هم اکنون ۱۲ مدخل ورودی و حدود ۲۰۰ متر طول دارد و عرض غار نیز در نقاط مختلف به ۶۰ تا ۱۳۰ متر می‌رسد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهرم گفت : این غار موقعیت مکانی خوبی دارد و امکان بازدید از آن برای گردشگری مهیا است.

علی محمد لطفی‌پور افزود : این غار در محدوده شهر جهرم قرار گرفته و از مرکز شهر کمتر از ۱۵ دقیقه فاصله دارد، مسیر غار کامل آسفالت و مناسب و دسترسی به آن به آسانی امکانپذیر است.

وی افزود: نزدیکی به زیرساخت‌های اقامتی مانند بومگردی و هتل‌ها نیز شرایط مناسبی را برای بازدید گردشگران فراهم کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهرم با بیان اینکه در سطح ملی اقداماتی برای معرفی این میراث شاخص انجام شده است تاکید کرد : اقدام برای ثبت جهانی غار سنگ شکنان به عنوان بزرگترین غار دست‌کند جهان ، تاثیر زیادی در جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق گردگشری در این منطقه خواهد داشت .

حدود سه هزار و ۲۰۰ میراث تاریخی، ناملموس و طبیعی فارس در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و این استان از این لحاظ رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.