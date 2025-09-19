



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مراسم یادواره شهدای الغدید و شهید محسن هاشمی شهید شاخص الیگودرز در مسجد امام حسین علیه السلام شهرک الغدیر برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز در این مراسم عزت و عظمت امروز ایران اسلامی را مرهون خون پا شهدا و رشادت‌های رزمندگان اسلام دانست و گفت: ملتی که اهل شهادت است، ملت امام حسین (ع) و همیشه پیروز است.

سرهنگ روح اله مسلمی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداء گفت: درجنگ تحمیلی اخیردشمن با ترکیبی از ابزار‌های نظامی، اقتصادی، روانی، رسانه‌ای و سایبری به مقابله با جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی گمان می‌کردند که با تهاجم رسانه‌ای و استفاده از عوامل خائن و وابسته، جامعه را به سمت فروپاشی می‌برند؛ اما آنچه رخ داد، تقویت انسجام و ارتقای روحیه ملی بود که از اقتدار رهبری معظم انقلاب اسلامی و هویت ملی ایران ناشی می‌شد.

شهید محسن هاشمی ششم خرداد ۱۳۴۳ در شهرستان الیگودرز دیده به جهان گشود.





وی پس از موفقیت در کنکور در سال ۶۶ و ۶۷ در دانشگاه علوم عالی کاشان ادامه تحصیل داد و همچنین در قسمت جهاد دانشگاهی مشغول به کار شد و به عنوان مکبر نماز جماعت مدرسه عالی خدمت می‌نمود.





با شهادت دوست دیرینه اش دیگر زندگی برای او معنی نداشت و جنگ با متجاوزین را در این مقطع از زمان بر تحصیل ترجیح داد.

شهید «محسن هاشمی» در تاریخ نوزدهم تیر ۱۳۶۷ بر اثر اصابت گلوله در منطقه عملیاتی صورکوه و با گفتن «یاحسین» بر زمین می‌افتد و به همرزمانش می‌گوید چشمان و دهان مرا ببندید و بعد از جاری شدن شهادتین به آرزوی دیرینه‌اش «قرب الی الله» می‌رسد.



