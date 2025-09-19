پخش زنده
ملیپوشان بدمینتون ایران در نخستین روز رقابتهای آسیای میانه با غلبه بر رقبای قدرتمند ازبکستان، مغولستان و تاجیکستان به مرحله یکهشتم نهایی صعود کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای بدمینتون آسیای میانه از امروز در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد و در بخش دختران، سپیده صادقی در نخستین دیدار تیم ملی با حریفی از مغولستان روبهرو شد و در یک مسابقه نزدیک با نتایج ۲۱-۱۳ و ۲۱-۱۷ به برتری رسید. پس از او، مبینا سالاری مقابل بازیکن میزبان، ازبکستان، با عملکردی مقتدرانه و با امتیازات ۲۱-۶ و ۲۱-۱۵ پیروز شد.
مهدیه هوشمند نیز در دیدار خود برابر نماینده دیگری از ازبکستان برتری کامل داشت و با نتایج ۲۱-۵ و ۲۱-۶ صعود کرد. همچنین آیسان زارعی در مصاف با بازیکن مغولستانی، با نمایش قدرتی و ضربات متوالی، با نتایج ۲۱-۹ و ۲۱-۴ به پیروزی رسید.
در بخش پسران، امیرمحمد مردانه با ارائه یک بازی حسابشده برابر حریف تاجیکستانی، با نتایج ۲۱-۱۳ و ۲۱-۵ به برتری دست یافت. در ادامه، امیرعلی محمدپور در دیداری حساس مقابل نماینده ازبکستان که مورد حمایت پرشور تماشاگران میزبان بود، توانست با عملکردی قابلتحسین و نتایج ۲۱-۱۵ و ۲۱-۱۹ پیروز میدان باشد.
موفقیت بازیکنان کشورمان در این رقابتها حاصل تلاش مستمر و پشتکار آنها در اردوهای آمادهسازی اخیر است. پیشرفت فنی و تاکتیکی ملیپوشان نسبت به دورههای گذشته کاملاً محسوس بوده و نشان میدهد که کسب مدالهای رنگارنگ در این مسابقات دور از دسترس نیست.
با این نتایج، تمامی نمایندگان ایران در بخش دختران و پسران به مرحله یکهشتم نهایی صعود کردند. این رقابتها فردا (شنبه) ۲۹ شهریور از ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت محلی پیگیری خواهد شد.