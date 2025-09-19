اهدای هزار بسته تحصیلی و کمک آموزشی بین دانش‌آموزان آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ گروهی از نیکوکاران خوزستانی با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در آبادان و خرمشهر، هزار بسته تحصیلی و کمک آموزشی را بین آنان توزیع کردند.

بانیان این طرح با اعلام اینکه اهدای بسته‌های کمک آموزشی به دانش آموزان کمتر برخوردار مستمر خواهد بود گفتند به منظور جلوگیری از باز ماندن دانش آموزان نیازمند از تحصیل یسته های کمک آموزشی بین آنها توزیع می‌شود.

حجت الاسلام غبیشاوی امام جمعه آبادان هم با قدردانی از خیران و بانیان کمک‌های آموزشی گفت: اینگونه اقدامات کمک می‌کند تا دانش آموزان از تحصیل باز نمانند.