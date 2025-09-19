اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی از چند واحد تولیدی صنعتی فعال از جمله کارخانه قند ارومیه، واحد تولیدی آبمیوه و کنسانتره و واحد تولیدی قیر ارومیه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی از چند واحد تولیدی صنعتی فعال از جمله کارخانه قند ارومیه، واحد تولیدی آبمیوه و کنسانتره و واحد تولیدی قیر ارومیه بازدید کردند.

همچنین در ادامه سفر ۳ روزه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به ارومیه از مرز سرو نیز بازدید و در جلسه بررسی مشکلات پایانه‌های مرزی استان و منطقه ویژه سرو حضور یافتند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه ضمن اعلام حمایت از تسریع در رفع مشکلات زیرساختی، آمادگی خود را برای پیگیری مسائل مرتبط در سطح ملی و تأمین اعتبارات لازم اعلام کردند.

در این بازدید و همچنین جلسه مربوطه، موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های پایانه‌های استان مرزی، تسهیل در روند صادرات و واردات، رفع موانع تردد مسافری و تجاری، ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرو و برنامه‌های پیش‌رو برای تبدیل این مرز به یکی از کانون‌های اصلی مبادلات تجاری کشور با ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.