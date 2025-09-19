به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سیدقاسم حسینی بخشدار مرکزی در حاشیه بازدید از اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر روستای قره تپه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: سرانه فضای ورزشی استاندارد در روستا‌های بخش مرکزی قبل از سال ۱۴۰۱ عدد صفر بود ولی در حال حاضر دارای چهار هزار متر مربع فضای ورزشی استاندارد بوده و مراحل عملیاتی یک هزار متر مربع آن نیز تا یک ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.

وی با تبیین و تحلیل شاخص‌های توسعه پایدار اجتماعی و لزوم ارتقا شاخص‌های مذکور جهت افزایش رفاه و رضایتمندی مردم روستاها، افزایش شاخص سرانه فضای ورزشی را یکی از راهبرد‌های مهم افزایش نشاط اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست.

حسینی با اشاره به وضعیت جمعیتی روستا‌های بخش مرکزی و با تاکید بر روستا‌هایی که فضای ورزشی در آنها احداث شده است، ابراز داشت: در حال حاضر در چهار روستای بخش مرکزی زمین چمن مصنوعی احداث شده است که زمین چمن مصنوعی روستا‌های کشمش تپه و باغچه جوق توسط اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان استان و با مشارکت و همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو و دهیاری روستا در تامین زمین در سال ۱۴٠۱ و ۱۴٠۲ احداث شده است. زمین چمن مصنوعی روستای گجوت با مشارکت خیرین محترم در اهدا زمین به ارزش ریالی هفتاد میلیارد و تامین اعتبار هفده میلیارد توسط دهیاری و زمین چمن مصنوعی روستای قلعه جوق نیز با تامین زمین توسط دهیاری به ارزش ریالی هشتاد میلیارد و تامین اعتبار احداث آن توسط خیر محترم احداث شده است.

وی با مقایسه شاخص سرانه فضای ورزشی این بخش با شهرستان‌های همجوار، ظرفیت‌های عظیم شهرستان و منطقه آزاد ماکو و بیان عقب ماندگی چند ده ساله در شاخص سرانه فضای ورزشی در روستا‌های بخش مرکزی ماکو، ابراز داشت: این روند باید با تامین اعتبارات دولتی و مشارکت خیرین محترم شتاب بیشتری بگیرد.

حسینی با اشاره به ضرورت تسریع در احداث زمین چمن مصنوعی در روستا‌های دیم قشلاق، قره تپه، آداغان و قزلداغ کرد بیان نمود: علی‌رغم اخذ ماده ۲۳ برای احداث پروژه در روستا‌های فوق و لزوم احداث آنها توسط اداره کل ورزش و جوانان استان، به دلیل عدم تامین اعتبار تا حال حاضر وارد مرحله عملیاتی نشده است که امیدواریم اداره کل ورزش و جوانال در اسرع وقت احداث پروژه‌های روستا‌های مذکور را در دستور کار خود قرار دهد.

بخشدار مرکزی در ادامه بر ضرورت ارتقا شاخص‌های توسعه در دهستان قره سو منطقه بورالان از احداث زمین چمن مصنوعی در روستای آغگل بورالان توسط دهیاری خبر داد و عنوان نمود: مراحل عملیاتی آن با پیشرفت پنجاه درصدی در حال اجرا می‌باشد.

بخشدار مرکزی، احداث اولین زمین چمن مصنوعی بورالان در روستای آغگل را، نقطه عطف احداث فضای ورزشی در منطقه مرزی و محروم بورالان دانست و بر ضرورت احداث هر چه سریع‌تر زمین چمن مصنوعی دیم قشلاق نیز تاکید کرد.

وی ضمن ابراز امیدواری بر احداث زمین‌های چمن مصنوعی در روستا‌های صدرالذکر توسط اداره کل ورزش و جوانان و سازمان منطقه آزاد ماکو، بیان کرد: در صورت وجود مشارکت دولتی، مردمی و خیرین در احداث زمین چمن مصنوعی در روستا‌های بخش مرکزی، دهیاران بخش مرکزی آماده احداث فضای ورزشی بصورت مشارکتی هستند.