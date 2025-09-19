پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت از ثبت آلودگی ۸۲۰ میکروگرم بر مترمکعب ذرات معلق در هوای این شهرستان خبر داد و آن را ۶ برابر بیش از حد استاندارد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت گفت: پدیده گرد و خاک هوای این شهرستان را در شرایط خطرناک قرار داده به طوری که هماکنون آلودگی هوا به ۶ برابر حد مجاز رسیده است.
هادی احمدپور اظهار کرد: با توجه به آمار ثبت شده در ایستگاه سنجش ذرات آلاینده این شهرستان هماکنون میزان ذرات معلق در هوا به بیش از ۸۲۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است.
وی افزود: به لحاظ آلایندگی این ذرات معلق ۶ برابر بیش از حد استاندارد، باعث کاهش دید افقی و تاثیر مستقیم بر سلامتی بیماران قلبی، آسمی و تنگی نفس و جانبازان شیمیایی دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت به شهروندان توصیه کرد تا سالم شدن هوا در خانه بمانند و از ترددهای غیرضرور پرهیز و کسانی که مجبور هستند در فضای باز قرار گیرند، از ماسک استفاده کنند.
وی با بیان اینکه منشاء این ذرات معلق و گرد و غبار کشورهای همسایه است که در اثر وزش باد هوای سردشت را تحت تاثیر قرار داده است افزود: این حجم آلودگی از جنس گرد و غبار در سالجاری برای چهارمین بار است که روی میدهد.
وی اضافه کرد: بررسی نقشهها نشان میدهد حرکت این کانون گرد و خاک با وزش تندباد منطقه ما را تحت تاثیر خود قرار داده همچنان در حال افزایش آلایندگی است.