بازگشت تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به میهن
تیم ملی کشتی آزاد کشورمان که در رقابتهای جهانی کرواسی به عنوان قهرمانی دست یافت، با استقبال مردم به کشور بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان که در رقابتهای جهانی کرواسی با کسب ۷ مدال طلا، نقره و برنز برای ششمین بار در تاریخ کشتی ایران به عنوان قهرمانی دست یافت، دیشب با استقبال پرشور مردم به کشور بازگشت.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۲ تا ۲۵ شهریور در زاگرب کرواسی برگزار شد.
در پایان برای تیم ایران؛ رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.