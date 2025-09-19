مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۲ تا ۲۵ شهریور در زاگرب کرواسی برگزار شد.

در پایان برای تیم ایران؛ رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.