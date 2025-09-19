فعالیت بیش از ۳۰ هزار راننده باری در آذربایجان غربی
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: هماکنون بیش از ۳۰ هزار راننده در بخش حملونقل باری استان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ جواد حیدری معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی اظهار کرد: در پنجماهه نخست سالجاری ۷۰۰ راننده جدید به چرخه حملونقل باری استان اضافه شدند.
وی افزود: در بخش وانتبار نیز ۲ هزار و ۱۷۰ راننده فعال هستند که ۱۹ نفر از آنها طی پنجماهه نخست سال جاری به این چرخه پیوستهاند.
حیدری با اشاره به آمار ناوگان فعال استان تصریح کرد: تا پایان مردادماه سال جاری ۳۷ هزار و ۴۶۶ دستگاه ناوگان باری در استان فعال بوده که ۱۹ هزار و ۸۸۸ دستگاه آن ماشین سنگین است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بیان اینکه متوسط عمر ناوگان باری استان ۱۷.۴۵ سال است، اضافه کرد: در این بازه زمانی برای ۷۸۶ دستگاه ناوگان باری کارت هوشمند صادر شده که ۵۵۹ دستگاه آن سنگین است.
وی یادآور شد: همچنین تعداد وانتبارهای فعال استان ۱۷ هزار و ۵۷۸ دستگاه است که برای ۲۲۷ دستگاه از آنها در پنجماهه نخست سال جاری کارت هوشمند صادر شده است.