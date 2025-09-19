هوای تبریز در وضعیت خطرناک
مرکز پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: هم اکنون کیفیت هوای کلانشهر تبریز در وضعیت خطرناک قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرکز پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد:شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۱۰ میکرون برابر ۳۶۷ و خطرناک است.
این شاخص از ساعت ۲۰ دیروز تا ۲۰ امروز بر اساس ذرات ۱۰ میکرون برابر ۱۰۴ بود.
کارشناسان مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه میکنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
بر اساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.