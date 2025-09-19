

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ از سد کارلو کودریچ از کرواسی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر گلا بولکوادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.