لیگ برتر فوتبال / ملوان - گل گهر

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد که دو تیم ملوان و گل گهر در بندر انزنی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود میهمان به پایان رسید
عکاس :الهه فلاح
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۲۱:۵۱
