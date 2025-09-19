پخش زنده
دومین دوره آموزش در روند سیستم دادرسی با عنوان «حقوق بانکی» و با شرکت جمعی از قضات ویژه رسیدگی به پروندههای حقوق بانکی محاکم بدوی، تجدیدنظر و مجتمعهای قضایی دادگستری استان تهران برگزار شد.
این دوره در ادامه سلسله جلسات آموزشی_تخصصی بدو خدمت قضایی امور آموزش قوه قضاییه درخصوص امور بانکی و دعاوی آن در راستای تاکیدات معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، ماموریت سند راهبردی ۲۳۱ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و زیر نظر اساتید مجرب در حال اجرا میباشد.
اسدالله مسعودی مقام از اساتید این دوره عنوان کرد: این دورهها بصورت تخصصی و میان رشتهای حول مباحث حقوقی، بانکی و اقتصادی موضوعیت دارد که هم میتواند به قضات splus.ir/qazahrm در فرایند دادرسی کمک کند و هم به کارکنان و مسئولان بانکها اشراف اطلاعاتی مطلوب تری ارائه دهد تا اختلافات در برداشت برخی مسائل حل و فصل شود و مفاهیم حقوقی مترتب در مسیر درک و فهم مشترک قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری دورههای تخصصی اذعان داشت: عنوان تخصصی از دادگاه به قاضی منتقل نمیشود بلکه از قاضی به دادگاه منتقل میشود. با اینکه دانشجویان رشتههای حقوقی در دانشگاهها در برخورد با این مسائل بدین نحو آشنا نیستند و قضات در محل کار کسب تجربه میکنند درحالیکه قاضی ابتدا باید سطح آگاهی خود را نسبت به مباحث بالا ببرد بعد کسب تجربه کند؛ لذا برگزاری دورههای تخصصی بسیار ضرورت دارد. این موضوع بویژه در بررسی جرایم مدرن بیشتر جلوه پیدا میکند.
مسعودی مقام افزود: موضوعاتی، چون بورس، قاچاق، اخلال و پولشویی از مواردی هستند که قضات رسیدگی به پروندههای حقوق بانکی splus.ir/qazahrm بایستی بدان واقف باشند؛ لذا ضرورت دارد که قضات برای شعب تخصصی تربیت شوند.
وی گفت: سطح اقتصاد در وقوع جرم نقش پررنگی دارد و باید بپذیریم که هر گونه خلل در آن بر میزان جرایم، تاثیر گذار است.
مسعودی مقام به فعالان اقتصادی نوید داد: فعالان اقتصادی باید از مقابله با جرایم اقتصادی استقبال کنند، چون به نفع شان است. در رسیدگی به جرایم پولشویی، توزیع عادلانه ثروت، ارتقا سطح ثروت ایجاد رقابت سالم صورت میگیرد. با اینکه رسیدگی به هر پرونده دال بر مجرم بودن صاحب پرونده ندارد. فعالان اقتصادی بپذیرند بستر رسیدگیها و دادرسیها فنی و منطبق با قانون است و مبتنی بر حذف افراد نیست.
سرفصلهای آموزشی امور آموزش قوه قضاییه splus.ir/qazahrm درباره حقوق بانکی عبارتند از: حقوق اعتبارات اسنادی، حقوق ضمانت نامههای بانکی بینالمللی، حقوق تعهدات ارزی، آشنایی با تحریمهای بینالمللی، آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی در حوزه ضمانت نامههای بانکی بینالمللی و تعهدات ارزی.