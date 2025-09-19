نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: با فعال شدن مکانیسم ماشه تحریم جدیدی برای کشورمان اضافه نمی‌شود و ملت عزیز ما دقت کنند که تحریم‌های آمریکا خیلی بالاتر از تحریم‌های قبل از برجام سازمان ملل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل با بیان اینکه هدف مطرح کردن مکانیسم ماشه ایجاد اثر روانی بر بازار است، افزود: اروپایی‌ها دقیقاً به همین التهاب در بازار امید بسته‌اند.

وی ادامه داد: انتظار از تمام آحاد ملت مخصوصاً فعالان اقتصادی این است برای حفظ اقتدار کشور این امید اروپایی‌ها را نقش بر آب کنند، چون این آخرین حربه آنهاست.

امام جمعه اردبیل با اشاره به سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره اینکه ایران نباید هیچ موشکی داشته باشد افزود: من سلیقه شورای عالی امنیت ملی و نیرو‌های مسلح کشور را جداً تحسین می‌کنم آنها جواب بسیار خوبی به صورت عملی به وزیر خارجه آمریکا دادند بعد از سخنان او ایران یک موشک قاره پیمای بسیار پیچیده که برای غرب بسیار مجهول و خطرناک است آزمایش کردند.

آیت الله عاملی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونستی در غزه افزود: دیروز روز ننگ و عار برای بشریت بود. آمریکا تصمیم شورای امنیت برای توقف جنگ ۲۳ ماهه و نسل کشی در غزه و لزوم کمک به گرسنگان و اطفال را وتو کرد. این نشان می‌دهد که سیستم سازمان ملل برای نجات ملت‌های ضعیف و مظلوم کافی نیست و لازم است سیستم جدیدی راه اندازی شود.

خطیب جمعه اردبیل تصریح کرد: آنچه در غزه ارزش تحسین دارد معلمان غزه است که نسلی را تربیت کرده‌اند که ذلت و تسلیم در وجودشان نیست.

امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبه‌ها ضمن قدردانی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از دولت و وزیر بهداشت و درمان تشکر می‌کنیم که بعد از تذکر در جلسه شورای اداری استان دستور اجرای سیستم ارجاع را صادر کردند و از این به بعد مراجعه مستقیم به متخصصین یا بیمارستان و یا انجام آزمایشات پر هزینه وجود ندارد و باید با صلاحدید پزشک خانواده به آنها مراجعه شود.

وی در ادامه گفت:‌ ای کاش در خصوص نوع توزیع ارزش افزوده نیز تدبیری اندیشیده شود. کارخانه‌های بزرگ در ایران با پول ملی ساخته شده ولی ارزش افزوده آنها به صورت ملی توزیع نمی‌شود بلکه استانی توزیع می‌شود که در نتیجه شکاف بین استان‌ها سال به سال بیشتر و بیشتر می‌شود.

آیت الله عاملی همچنین در پایان سخنان خود از دانشجویان و ورزشکارانی که در چند روزه گذشته رتبه‌های برتر جهان، بخصوص کشتی گیران آزاد که مقام اول جهانی را آزاد کسب کردند، قدردانی کرد.