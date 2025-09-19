به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین میززا زاده، فرنگی کار گتوندی تیم ملی کشورمان با پیروزی در برابر حریف مجارستانی، دومین طلای کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرد.

وی در این رقابت با نتیجه قاطع ۷ بر ۲ توانست ضمن کسب نشان طلا بر جایگاه نخست وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جهان مقتدرانه بایستاد.

پیش از این پیام احمدی، دیگر فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان مدال نقره وزن ۵۵ کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرده بود.