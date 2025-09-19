پخش زنده
آزمون استخدامی بانک مرکزی با استقبال چشمگیر جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۴۲ هزار داوطلب در ۳۷ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.
فرشته امین، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، در جریان برگزاری این آزمون ضمن بازدید از چندین حوزه در تهران در خصوص نحوه برگزاری آزمون گفت: داوطلبان در موعد مقرر کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند. همچنین برای اطمینان از رفع مشکلات احتمالی، باجههای رفع نقص آنلاین از ابتدای فرآیند صدور کارت فعال شد تا همه متقاضیان بتوانند بدون دغدغه در آزمون شرکت کنند.
وی با اشاره به این نکته که تعداد سوالات در تمامی رشته یکسان بوده اضافه کرد؛ از مجموع ، ۱۶۸ سوال ارایه شده ۹۶ سوال عمومی و ۷۲ سوال تخصصی بوده است.
امین درباره زمانبندی اعلام نتایج افزود: نتایج اولیه حداقل ظرف ۱۰روز آینده منتشر خواهد شد که در مرحله نخست، اسامی پذیرفتهشدگان به میزان دو برابر ظرفیت (معادل ۱۲۰۰ نفر) اعلام میشود. سپس، داوطلبان معرفیشده در مصاحبههای تخصصی بانک مرکزی شرکت خواهند کرد و نتایج نهایی آزمون از طریق پرتال مرکز آموزش مدیریت دولتی اطلاعرسانی میشود و در نهایت، ۶۰۰ نفر از برگزیدگان بهعنوان نیروهای جدید بانک مرکزی جذب خواهند شد.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی با تأکید بر اصول شفافیت و عدالت در برگزاری آزمونهای استخدامی خاطرنشان کرد:امانتداری، شفافیت و دقت در تمامی مراحل، از طراحی سؤالات تا اعلام نتایج، اساس کار ماست. هیچ داوطلبی نباید احساس تبعیض یا نابرابری کند. رعایت محرمانگی و اجرای دقیق پروتکلها در همه مراحل، تعهد جدی ما برای ایجاد شرایط برابر برای همه شرکتکنندگان است.
وی افزود: تمامی مراحل برگزاری آزمون، از ثبتنام و طراحی بانک سؤالات تا مدیریت حوزههای امتحانی و ارزیابی پس از آزمون، مطابق با پروتکلهای رسمی و استانداردهای معتبر اجرا شد تا ضمن صیانت از حقوق داوطلبان، فرآیندی سالم، شفاف و عادلانه رقم بخورد.
لازم به یادآوری است: به منظور بررسی کیفیت فرآیند برگزاری آزمون، نظرسنجی ویژهای متعاقبا از طریق پرتال مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی www.smtc.ac.ir برگزار خواهد شد.
داوطلبان میتوانند با تکمیل این نظرسنجی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در خصوص روند اجرایی آزمون ارائه دهند تا در بهبود فرآیندهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.