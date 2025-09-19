رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: جشن عاطفه‌ها با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند هفته اول مهر در مدارس کیش برگزار می‌شود.

جشن عاطفه‌ها، هفته اول مهر در مدارس کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی گفت: پویش جشن عاطفه‌ها با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند، از جمله کیف، لوازم تحریر و دیگر اقلام آموزشی آغاز شده و در سه مرحله اجرا می‌شود.

او افزود: هفته اول مهر با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی، مراسم جشن عاطفه‌ها در مدارس کیش همزمان با سراسر کشور برپا می‌شود.

ایوا صمیمی، خاطرنشان کرد: ساکنان و گردشگران کیش می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۷۷۷ مریع یا واریز کمک نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۰۱۳۲ در این پویش مشارکت کنند.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، افزود: شماره تماس ۴۴۵۶۰۳۸۶ واحد مشارکت‌های مردمی با پیش شماره ۰۷۶ روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش آماده پاسخگویی به خیران است.