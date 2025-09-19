پخش زنده
دوره مقدماتی احیای قلبی ریوی ویژه مربیان باشگاهها در مرکز آموزش دهکده ورزشی کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دوره مقدماتی احیای قلبی ریوی (CPR) با حضور ۴۵ مربی در دو بخش بانوان و آقایان با حضور ایمان الوندی مدرس دوره در مرکز آموزش و استعدادیابی کیش برگزار شد.
شرکتکنندگان در این دوره آموزشی در بخش تئوری و عملی آموزش های لازم را در زمینه احیای قلبی ریوی فرا گرفتند.
عمل CPR اقدامی است که با هدف بازگرداندن جریان گردش خون و تنفس در فرد دچار ایست قلبی یا تنفسی انجام میشود و نقشی حیاتی در جلوگیری از آسیب اندامهای مهم مانند مغز مصدوم دارد.