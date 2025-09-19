به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دوره مقدماتی احیای قلبی ریوی (CPR) با حضور ۴۵ مربی در دو بخش بانوان و آقایان با حضور ایمان الوندی مدرس دوره در مرکز آموزش و استعدادیابی کیش برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی در بخش تئوری و عملی آموزش های لازم را در زمینه احیای قلبی ریوی فرا گرفتند.

عمل CPR اقدامی است که با هدف بازگرداندن جریان گردش خون و تنفس در فرد دچار ایست قلبی یا تنفسی انجام می‌شود و نقشی حیاتی در جلوگیری از آسیب اندام‌های مهم مانند مغز مصدوم دارد.