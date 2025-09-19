پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پس از دیدار مقابل چادرملو اردکان گفت: تماشاچی سرمایه اصلی باشگاه بوده و طبیعی است از ما انتظار برد داشته باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید هاشمیان پس از تساوی بدون گل پرسپولیس و چادرملو اردکان از هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس اظهار داشت: همانطور که پیش بینی میکردیم بازی سنگینی داشتیم. ما به همه تاکتیکهای تیمهای حریف احترام میگذاریم و باید برای خودمان راهی برای گل زدن پیدا کنیم. همانطور که فکر میکردیم با دفاع بسته روبهرو شدیم که چشم به ضدحمله بسته بودند. این بازی خیلی وقت تلف شده داشت.
سرمربی پرسپولیس به کیفیت پایین زمین چمن تختی اشاره کرد و ادامه داد: نمیخواهم بهانه بیاورم، اما همینها باعث فاصله ما با سایر کشورها در فوتبال میشود. شما زمین را ببینید که تکه تکه است و هموار نیست. کار ما در طول هفته گذشته این بود که حفظ توپ کردیم، اما امروز چند ثانیه طول میکشید تا مدافعان ما بخواهند توپ را استپ کنند. در فوتبال ثانیهها میتواند در نتایج نقش اساسی داشته باشد. به همین دلیل از مسئولان تقاضا میکنم که به چمن ورزشگاه رسیدگی کنند.
سرمربی پرسپولیس درباره شعار حیا کن رها کن که هواداران علیه او سر دادند تاکید کرد: تماشاچی سرمایه اصلی باشگاه است. او زحمت کشیده که روز جمعه به ورزشگاه آمده است و طبیعی است از ما انتظار برد داشته باشد. هر بازی اتفاقات خوب و بد دارد. ما در چهار بازی تنها یک گل روی ضربه ایستگاهی خوردیم. تماشاگران بدانند که رفته رفته داریم به جوانهایی مثل صادقی، صحرایی و فخریان بازی میدهیم. درباره کار خودمان باید بگویم که میبایست تمرین و تلاش بیشتری داشته باشیم و راههایی پیدا کنیم که مقابل تیمهایی که عقبنشینی میکنند، راههایی برای ایجاد موقعیت و استفاده از آنها داشته باشیم. قطعاً در هفتههای آینده این کار را انجام خواهیم داد.
هاشمیان خاطرنشان کرد: ما در ثانیههای اول بازی شانس گل داشتیم که اگر گل میزدیم شرایط تیم تغییر میکرد.
سرمربی پرسپولیس در واکنش به انتقاد از نبود موقعیت گل و عدم زهر گلزنی در تیمش تصریح کرد: بازی با فولاد را دیدهاید که ما حداقل ۴ – ۵ موقعیت گل خوب داشتیم. با سپاهان و فجر سپاسی هم موقعیت گل خوب داشتیم. در این بازی قبول دارم موقعیت گل کمتری داشتیم ولی باز هم حملات متعددی را تدارک دیدیم.
وی درباره داوری این دیدار تصریح کرد: من به داوری همیشه احترام میگذارم. آنها تمام تلاش خود را میکنند. من در مجموع چهار هفته راضی هستم. در بحث کارشناسی داوری نمیتوانم نظر بدهم.
(کنفرانس خبری که به این جا میرسد برای لحظاتی برق استادیوم قطع میشود تا دقایقی از نشست بدون نور برگزار شود.)
هاشمیان در پاسخ به سوال خبرنگاران، درباره شعار جوانگرایی در حالی که خلاف آن در مسابقات دیده میشود، تاکید کرد: فرصت دادن به جوان اینگونه نیست که ناگهان آنها را در ترکیب اصلی بگذارید. بازیکن جوان نیاز دارد رفته رفته به ترکیب اضافه شود. من فکر میکنم مشخص است که ما کمکم در حال بازی دادن به آنها هستیم.
وی درباره محرومیت افشین پیروانی تصریح نمود: پیروانی وجودش به عنوان مدیر تیم، یک نعمت است. او مثل یک چتر روی تیم قرار گرفته است. صحبتهای او را دیدهام که از تیم دفاع کرده است و امیدوار هستم به زودی روی نیمکت تیم بیاید.
سرمربی پرسپولیس در پایان عنوان داشت: من به روند فعلی تیم پس از دوران بدنسازی و بازیکنانی که اضافه کردهایم بسیار خوشبین هستم.