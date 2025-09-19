به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مراسم شب مروارید به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه به پاس ۹۰ سال نگارش این نویسنده شهیر با حضور نویسندگان، هنرمندان و تاریخ پژوهان برگزار شد.

یونس مروارید برای نخستین بار کتابی با عنوان مراغه پس از ۱۰ سال تحقیق و پژوهش در سال ۱۳۵۹ منتشر کرد که این کتاب سال‌ها مرجع تحقیق و پژوهش برای مراغه شناسان و تاریخ پژوهان بود.

در این مراسم همچنین مسعود غلامیه، اصغر محمدی زاده و دود دوستی از نویسندگان و تاریخ پژوهان مراغه‌ای در خصوص نقش و اهمیت کتاب مراغه برای شناساندن تاریخ، فرهنگ و مشاهیر این شهرستان سخنرانی کردند.

در پایان از این نویسنده و تاریخ پژوهش مراغه‌ای تجلیل و قدردانی شد. یونس مروارید متولد ۱۳۱۳ مراغه نخستین نگارنده مدون کتاب در حوزه مراغه‌شناسی به شمار می‌آید که مدیر مسئول انتشارات اوحدی در تهران است.