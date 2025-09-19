برگزاری مراسم شب مروارید برای تجلیل از نویسنده مراغهای
مراسم شب مروارید برای پاسداشت یونس مروارید نویسنده و محقق ۹۰ ساله برای نگارش کتاب مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مراسم شب مروارید به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه به پاس ۹۰ سال نگارش این نویسنده شهیر با حضور نویسندگان، هنرمندان و تاریخ پژوهان برگزار شد.
یونس مروارید برای نخستین بار کتابی با عنوان مراغه پس از ۱۰ سال تحقیق و پژوهش در سال ۱۳۵۹ منتشر کرد که این کتاب سالها مرجع تحقیق و پژوهش برای مراغه شناسان و تاریخ پژوهان بود.
در این مراسم همچنین مسعود غلامیه، اصغر محمدی زاده و دود دوستی از نویسندگان و تاریخ پژوهان مراغهای در خصوص نقش و اهمیت کتاب مراغه برای شناساندن تاریخ، فرهنگ و مشاهیر این شهرستان سخنرانی کردند.
در پایان از این نویسنده و تاریخ پژوهش مراغهای تجلیل و قدردانی شد. یونس مروارید متولد ۱۳۱۳ مراغه نخستین نگارنده مدون کتاب در حوزه مراغهشناسی به شمار میآید که مدیر مسئول انتشارات اوحدی در تهران است.