کار آفرین اصفهانی مقیم کیش در صنعت هتلداری زمینه اشتغالزایی جوانان را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی صدوق کارآفرین حوزه صنعت هتلداری، گفت: سال ۹۲ عملیات ساخت طرح هتل در کیش آغاز شد و پس از دو سال هتل با هزینهای نزدیک به ۲۰ میلیون دلار به بهره برداری رسید.
او افزود: در حدود صدو بیست نفر در این مجموعه مستقیم مشغول به کار هستند و در مجموع ۵۰۰ خانوار از این حوزه بهرهمند هستند.
علی صدوق خاطرنشان کرد: در حدود دو ماه هتل دومی در میدان امیرکبیر کیش به بهره برداری خواهد رسید.
او افزود: با بهره برداری هتل دوم زمینه اشتغال ۶۰ نفر دیگر فراهم میشود.