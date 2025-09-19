پخش زنده
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، سازمان اوقاف را نهادی خاص و اثرگذار و دارای ظرفیت بی نظیر برای خدمت به کشور ذکر کرد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، در اختتامیه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف، سازمان اوقاف را نهادی خاص و اثرگذار دانست که با بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوریهای نوین، گامهای بزرگی در توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور برداشته است.
وی تاکید کرد: این سازمان با مدیریت جهادی و مشارکت مردمی، ظرفیت بالایی برای رشد و پیشرفت دارد و نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش خدمات در حوزههای پزشکی، آموزشی و صنعتی ایفا میکند.
وی سازمان اوقاف و امور خیریه را نهاد ویژهای توصیف کرد که با هدفگذاری بلندمدت و مدیریت جهادی، توانسته نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا کند.
معاون دفتر رهبری افزود: نهاد یعنی رسیدن به اهداف بلندپروازانه در مدت محدود با اعضایی متعهد و مشارکتکننده که این دقیقا ویژگیهای سازمان اوقاف است.
ایروانی با اشاره به اهمیت مشارکت نخبگان و مردم در فعالیتهای وقف، تاکید کرد: این نهاد توانسته با بهرهگیری از نیروی انسانی تحصیلکرده و پرانرژی، کارآمدی بالایی را در مدیریت موقوفات ایجاد کند.
وی ادامه داد: سازمان اوقاف برخلاف تصدیگری دولتی، نقش تسهیلگری و راهبری را به خوبی ایفا میکند و این رویکرد باعث شده تا صندوقهای مالی جسورانه و حضور در حوزههای فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی به خوبی شکل بگیرد.
معاون دفتر رهبری، نمایشگاه دستاوردهای وقف را شاهدی بر تنوع فعالیتها و توسعه ظرفیتهای این سازمان دانست و گفت: اقدامات گسترده در حوزههای پزشکی، آموزشی، دینی و صنعتی، همراه با استفاده از الگوهای هوشمند مدیریتی، موجب شده است تا سازمان اوقاف بتواند حلقههای مفقوده زنجیره ارزش خدمات را تکمیل کند.
ایروانی همچنین به ارزش بالای نیروی انسانی در کشور اشاره و تاکید کرد: ارزش نیروی انسانی به مراتب بیشتر از ذخایر طبیعی است و باید به این سرمایه بینظیر توجه ویژهای شود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه رئیس سازمان اوقاف، حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، افزود: خدمات ارائه شده این سازمان و شرکتهای دانشبنیان حاضر در نمایشگاه، باعث افزایش بهرهوری، اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص ملی میشود.
در پایان، معاون دفتر مقام معظم رهبری خواستار انعکاس بیشتر دستاوردهای وقف و توجه عمومی به ظرفیتهای این نهاد شد و اضافه کردد: افزایش آگاهی مردم درباره فعالیتهای سازمان اوقاف میتواند موجبات حمایت گستردهتر از این نهاد ارزشمند را فراهم کند.