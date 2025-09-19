

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان پس از تساوی مقابل پرسپولیس گفت: به دو تیم خسته نباشید می‌گویم، کم کم بدن‌ها در حال شکل گرفتن بود که به دلیل تعطیلی مسابقات به خاطر بازی‌های ملی دوباره بدنسازی انجام شد و این موضوع برای بازیکنان سخت است. بازیکنان ما طبق آنچه در نظر داشتیم کار کردند. طبق آنالیزی که از پرسپولیس داشتیم می‌دانستیم دادن فضا می‌تواند خطرناک باشد.

وی افزود: اگر بازیکنانم خودباوری بیشتری داشتند می‌توانستیم گل بزنیم و به تیرک دروازه پرسپولیس هم ضربه زدیم و به نظرم می‌توانستیم پرسپولیس را مغلوب کنیم. بازی مساوی شد، اما هر دو تیم موقعیت داشتند. پرسپولیس وقتی نحوه بازی ما را دید در اواخر بازی به شوت زدن و پاس‌های بلند روی آورد که ما همه را دفع کردیم.

اخباری ادامه داد: یک میزبانی دیگر بود که در غربت سپری کردیم و در چهار بازی خود، سه بازی که میزبان بوده‌ایم را خارج از استان خود پشت سر گذاشته‌ایم. خیلی سخت است که میزبان بازی باشیم، اما از مهمان هم غریبه‌تر باشیم.

وی در رابطه با اینکه هاشمیان اعتقاد داشت، چادرملو فوتبال فرسایشی بازی کرد نیز گفت: نظر هاشمیان محترم است و از خودشان در این باره بپرسید. می‌خواستیم مناطقی را ببندیم که پرسپولیس در آنها موثر است. می‌دانستیم عالیشاه و اورونوف و کاظمیان چگونه بازی می‌کنند و فضای بازی آنها را بستیم. فکر نمی‌کنم هاشمیان با تحصیلات عالیه فوتبال، منظور بدی داشته باشد. باید به سبک بازی تیم ما احترام گذاشت. مطمئن باشید پرسپولیس با این بازیکنان سال خوبی خواهد داشت.

اخباری درباره رفتار‌های دستیار خود حنیف عمران‌زاده در برخورد با شعار‌ها تصریح کرد: من از کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس انتظار داشتم یکی از آنها از هواداران بخواهد که توهین‌های اینچنینی نکنند و صحنه زشتی به وجود نیاید. درست نبود چنین الفاظی به کار برود. طبیعی هم بود حنیف پس از اینکه ۱۰ هزار نفر به او توهین کردند واکنش نشان دهد.