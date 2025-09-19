به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و خیبر خرم‌آباد از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار شد که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان یحیی گل محمدی تمام شد.



خیبر که تنها تیم فصل جاری لیگ برتر با ۲ پیروزی بود و باختی نداشت با این نتیجه ۷ امتیازی ماند و صدر را با تفاضل گل کمتر به گل‌گهر تحویل داد و به جایگاه دوم رفت. فولاد هم با ۴ امتیاز به رده یازدهم صعود کرد.



تنها گل این مسابقه را که از ساعت ۲۰:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار شد، گوستاوو بلانکو در دقیقه ۶۵ به ثمر رساند.

خیبر هفته پنجم چهارم مهر در ورزشگاه تختی خرم آباد باید از سپاهان پذیرایی کند.