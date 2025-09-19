پخش زنده
ورزشکاران تیم کبدی جوانان ایران تا دوم مهر هفتمین مرحله اردوی آماده سازی خود را در کیش برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا زارع، مربی تیم کبدی جوانان ایران، گفت: هفتمین اردوی تیم ملی کبدی جوانان پسر در شرایط آب و هوایی کیش برگزار میشود.
او افزود: تیم کبدی جوانان ایران اولین حضور در المپیک آسیایی را تجربه می کند.
سرمربی تیم کبدی جوانان ایران، نیز گفت: ۵۰ ورزشکار از ۲۲ استان در مرحله اول انتخاب شدند و پس از بررسیهای فنی و تاکتیکی از ۱۱ استان جوانان تیم کبدی ایران مشغول تمرین هستند.
جواد موسوی نسب، افزود: پس از پایان این مرحله از اردو ترکیب اصلی و نهایی تیم کبدی جوانان ایران معرفی خواهد شد.
تیم کبدی جوانان ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ از ۲۷ مهر تا ۹ آبان امسال با حریفان خود رقابت میکند.