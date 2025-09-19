به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا زارع، مربی تیم کبدی جوانان ایران، گفت: هفتمین اردوی تیم ملی کبدی جوانان پسر در شرایط آب و هوایی کیش برگزار می‌شود.

او افزود: تیم کبدی جوانان ایران اولین حضور در المپیک آسیایی را تجربه می کند.

سرمربی تیم کبدی جوانان ایران، نیز گفت: ۵۰ ورزشکار از ۲۲ استان در مرحله اول انتخاب شدند و پس از بررسی‌های فنی و تاکتیکی از ۱۱ استان جوانان تیم کبدی ایران مشغول تمرین هستند.

جواد موسوی نسب، افزود: پس از پایان این مرحله از اردو ترکیب اصلی و نهایی تیم کبدی جوانان ایران معرفی خواهد شد.

تیم کبدی جوانان ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ از ۲۷ مهر تا ۹ آبان امسال با حریفان خود رقابت می‌کند.