

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مسابقات ۴ وزن نخست غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم صاحب نشان نقره شد.

نتایج نمایندگان کشورمان، به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان ۴ دوره جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۷ مغلوب واختانگ لولویا از گرجستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد. وی در دور سوم با نتیجه ۶ بر صفر یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ سانان سلیمانوف نایب قهرمان جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله در مصاف با مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان ۵ بر ۱ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب احمت ایلماز از ترکیه شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ از سد کارلو کودریچ از کرواسی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر گلا بولکوادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. میرزازاده در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ ونهائو جیانگ از چین را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۲ داریوز ویتک از مجارستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی انفرادی ۴ وزن نخست به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- واختانگ لولویا (گرجستان) ۲= پیام احمدی (ایران) ۳- الدانیز عزیزلی (آذربایجان) و هویینگ شی (چین)

۷۷ کیلوگرم: ۱- مالخاس آمویان (ارمنستان) ۲- نائو کوساکا (ژاپن) ۳- احمت ایلماز (ترکیه) و روبرت فریتش (مجارستان) ۵- علیرضا عبدولی (ایران)

۸۲ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- گلا بولکوادزه (گرجستان) ۳- کارلو کودریچ (کرواسی) و تایزو یوشیدا (ژاپن)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امین میرزازاده (ایران) ۲- داریوش ویتک (مجارستان) ۳- الیاس کوسمانن (فنلاند) و پاول هلینچیوک (بلاروس)

در رده بندی تیمی ایران با ۸۰ امتیاز پیشتاز است و تیم‌های گرجستان با ۴۵ امتیاز، ژاپن با ۳۵ امتیاز، مجارستان با ۳۵ امتیاز و ارمنستان با ۲۵ امتیاز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.