سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: کنترل منابع آب راکد و بهسازی محیط، بهترین راه مقابله با پشه آئدس است.

کنترل منابع آب راکد و بهسازی محیط، بهترین راه مقابله با پشه آئدس

کنترل منابع آب راکد و بهسازی محیط، بهترین راه مقابله با پشه آئدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا افزود: پشه آئدس برای تخم‌گذاری به مقادیر بسیار کم آب نیاز دارد و حذف مکان‌های مناسب برای تخم‌گذاری، مؤثرترین راهکار مقابله با این پشه محسوب می‌شود.

او افزود: هر هفته، ظروف، سطل‌ها، گلدان‌ها، زیرگلدانی‌ها و لاستیک‌های فرسوده‌ای را که ممکن است آب مصرفی در آنها جمع شده باشد را خالی کرده و خشک کنید.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: ساکنان، ظروف و مخازن ذخیره آب را با در یا توری محکم بپوشانند تا پشه‌ها نتوانند به داخل آن دسترسی پیدا کنند.

دکتر رضانیا، گفت: شهروندان ضایعات و زباله‌هایی مانند بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌ها و ظروف یکبار مصرف را که می‌توانند آب را در خود نگه دارند، را به درستی دفع یا بازیافت کنند.

او تصریح کرد: تخم پشه آئدس می‌تواند تا ماه‌ها در محیط خشک زنده بماند و با اولین تماس با آب، به لارو تبدیل شود و از بین بردن منابع آب، حیاتی‌ترین گام در مبارزه با پشه آئدس است.

دکتر رضانیا، گفت: با حذف مکان‌های تخم‌گذاری، جمعیت پشه‌ها کاهش یافته و احتمال انتقال بیماری‌هایی مانند تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا به شدت کاهش خواهد یافت.