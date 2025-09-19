پخش زنده
تیم ملی فوتسال کشورمان برای شرکت در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا در شهر کوانتان حضور دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات در شهر کوانتان برگزار میشود، برای آشنایی بیشتر با حال و هوای مسابقات و شهر میزبان مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا این ۱۰ نکته را بخوانید:
۱- کوانتان یک شهر ساحلی در ۲۴۰ کیلومتری کوالالامپور پایتخت کشور مالزی است، شهری که به واسطه گردشگری شهرت دارد، جمعیت این شهر قریب به ۷۰۰ هزار نفر برآورد میشود و از لحاظ بافت و فضای شهری شبیه رامسر در ایران است.
۲- اکثریت جمعیت شهر را مسلمانان تشکیل میدهند برای همین چند مسجد این شهر با گنبدهای طلایی و منارههای بلند از هر طرف دیده میشوند و از مکانهای دیدنی به شمار میرود. حتی اولین تمرین تیم ملی در سالنی برگزار شد که در فضای متعلق «جامعه الاسلامیه» مالزی در این شهر قرار داشت.
۳- هوای مرطوب، کوههای سرسبز، بوی نم و باران، بلوارهایی که کمی بوی کهنگی میدهند پررنگترین تصاویر این شهر هستند. شهری که تقریباً همه ساکنان آن ترجیح میدهند با خودرو در آن تردد کنند و کمتر میشود شهروندانی را دید که پیاده قدم بزنند.
۴- ورزشگاه سرپوشیده سوپا که میزبان مسابقات گروه G است یک سالن با گنجایش قریب به ۱۰ هزار نفر است که مالزیاییها امیدوارند برای مسابقات این تیم جمعیتی بیش از پنج هزار نفر را در حمایت از تیم خود در آن شاهد باشند.
۵- کفپوش مجموعه سرپوشیده سوپا به تازگی با نظارت AFC عوض شده است و کادر فنی و بازیکنان ایران نسبت به کیفیت آن گلهمند هستند. کفپوش چوبی نیست و تازگی آن (به اصطلاح پا نخورده بودن آن) امکان گیر کردن پای بازیکن و مصدومیت را بالا میبرد.
۶- جز در سالن مسابقات هیچ نشانی از این رقابتها در سطح شهر دیده نمیشود ولی بازیکنان مالزی اعتقاد دارند هواداران این تیم را باید روز مسابقه در سالن دید. پلیس اسکورت در سطح شهر همکاری بسیار خوبی با اتوبوس تیمها برای شرکت در جلسات تمرینی دارد.
۷- توپ طراحی شده برای این مسابقات با نشان مالزی در اختیار تیمها برای تمرین قرار گرفت. گلرهای تیم ملی اعتقاد دارند که این توپ سریعتر و خشکتر از توپهای پیشین است و برای تحرک، شوتزنی و رد و بدل شدن گلهای بیشتر طراحی شده است.
۸- شهر کوانتان یک تیم فوتبال در رده لیگ آماتور مالزی دارد، اما بیشتر به علت باشگاههای فعال در حوزه دو و کوهپیمایی در این کشور شهرت دارد.
۹- تیمهای حاضر در این مرحله از مسابقات در هتل چهار ستاره «گراند دارلمعمور» مستقر هستند. در رقابتهای فوتسال حتی تیمهای رقیب در یک هتل مستقر میشوند و بارها در لابی، سالن بدنسازی و حتی رستوران با هم مواجه میشوند و برخوردهای توام با احترامی با همدیگر دارند.
۱۰- تیم اجرایی مسابقات که بسیاری از آنها به صورت داوطلب در این رقابتها همکاری میکنند نظم و هماهنگی مطلوبی دارند و به صورت تمام وقت برای حل و فصل مشکلات و ایجاد فضای میزبانی مساعد در تلاش هستند.
روز شنبه ایران در نخستین دیدار از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف بنگلادش میرود و در دومین دیدار مالزی میزبان با امارات دیدار خواهد کرد.